Rouen. Extinction de l'éclairage public : plusieurs bâtiments ne seront pas éclairés du 14 au 17 octobre

À l'occasion de la 14e édition de l'opération "Le Jour de la Nuit" qui se tiendra samedi 15 octobre, la Ville de Rouen va procéder à l'extinction des éclairages de nombreux bâtiments. Cela prendra effet à partir du vendredi 14 octobre à 20 heures, jusqu'au lundi 17 octobre au matin. Plusieurs églises sont concernées dont celles de Saint-Sever, Saint-Maclou, Saint-Clément, Sainte-Catherine, la Madeleine et l'Abbatiale Saint-Ouen. Les façades du Gros Horloge, de l'hôtel de Ville, du centre municipal Charlotte Delbo, du Gymnase Giraudoux et de la Halle aux toiles, seront elles aussi éteintes tout comme les vitraux de l'église Jeanne d'Arc. Samedi 15 octobre à 21 h 30, ce sera au tour de la cathédrale.

Sensibiliser les habitants aux effets de la pollution lumineuse

Consciente des effets de la pollution lumineuse sur les écosystèmes nocturnes, le paysage, le ciel étoilé et notre santé, la Ville de Rouen participe à la quatorzième édition de l'événement "Le Jour de la Nuit". L'objectif, sensibiliser la population aux effets de la pollution lumineuse. Lors de ce rendez-vous, des animations gratuites seront organisées au Jardin des Plantes ou à l'Observatoire de Rouen. Attention, certaines animations sont sur inscription.

"C'est l'occasion d'observer le ciel et de redécouvrir notre rapport à la nuit"

"Le Jour de la Nuit" est une opération nationale coordonnée par l'association Agir pour l'environnement . "C'est l'occasion d'observer le ciel et de redécouvrir notre rapport à la nuit grâce aux centaines d'extinctions de lumières et d'animations de sensibilisation qui ont lieu lors d'une soirée chaque année" peut-on lire sur le site de l'association. "Cet évènement est dans la continuité de nos actions pour la préservation de la biodiversité et va de paire avec notre réflexion sur un plan de sobriété énergétique qui nous incombe à tous !", indique la Ville de Rouen.Pour connaître le programme entier et vous inscrire aux animations, rendez-vous sur rouen.fr .