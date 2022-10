Bocage virois. Cambriolages dans plusieurs commerces en pleine nuit

La mauvaise surprise au réveil. Dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 octobre, des cambriolages en série ont eu lieu dans le bocage virois. Selon nos informations, au moins deux commerces ont été touchés : un bar-tabac à Souleuvre-en-Bocage et un charcutier-traiteur à Noues de Sienne, situé rue Albert-Lebrun.

"Ce ne sont pas des novices"

Ce dernier a découvert en pleine nuit qu'il avait été visité. "On ferme le magasin à 20 heures. Quand mon mari a pris son service à 4 heures du matin, la porte était ouverte", rapporte la gérante. "Ils ont cassé la porte du laboratoire et ont pris le tiroir-caisse." Les voleurs sont repartis avec le fonds de caisse d'une valeur de 300 € et toutes les clés. Le couple de propriétaires est sous le choc. "Ça fait bizarre, c'est la première fois que cela nous arrive en 14 ans. Ils ont fait ça très vite, ce ne sont pas des novices", assure-t-elle. Elle a déposé plainte.

La gendarmerie s'est rendue sur place pour la prise d'empreintes. Une enquête est en cours.