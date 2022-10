Un accident de la circulation s'est produit entre deux voitures, lundi 10 octobre peu avant 19 heures, sur la commune de Tanis dans le sud-Manche. Il y a trois victimes : une femme de 65 ans et un homme de 20 ans, qui sont légèrement blessés et un homme de 70 ans qui l'est plus grièvement. Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital d'Avranches.