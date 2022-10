Caen. Arbitre insulté : Clément Turpin indemnisé par le présentateur TV

Le 27 février 2022, un match de Ligue 1 de football opposait l'Olympique Lyonnais à Lille. Lyon était mené 1 à 0, puis l'équipe marque un but. D'abord accordé, il est ensuite refusé par l'arbitre international français Clément Turpin. Lyon perd le match. Furieux, Jean-Marc Ruzza, dit "Barth", présentateur d'OL TV, se défoule sur Twitter et envoie ce message : "Mr Turpin, vous êtes un minable prétentieux sans scrupules ! Un grand tocard avide de lumière. Nul partout en France et en Europe."

Mr #Turpin vous êtes un minable prétentieux sans scrupule ! Un grand tocard avide de lumière. Nul partout en France et en Europe. Je vous lache plus l'incompétent malhonnête. Trop c'est trop #OLlosc @OL — Barth Ruzza (@barthruzza) February 27, 2022

Dans la foulée, ce sont les internautes qui se déchaînent sur le réseau social. L'un menacera même l'arbitre en téléphonant chez lui : "Ne reviens jamais à Lyon, sinon tu te feras trancher la gorge." D'autres comprennent et admettent la défaite de leur équipe. Clément Turpin portera plainte, appuyé par le Syndicat des arbitres de football d'élite (SAFE). Jean-Marc Ruzza était jugé jeudi 6 octobre, au tribunal judiciaire de Caen. Ce dernier a déjà été saisi en 2019 pour des affaires de même type, avec le procès de René Ruello, ex-président rennais.

L'avocat de la partie civile, Maître Samuel Chevret, spécialisé dans ce genre d'affaires, explique que l'appui du syndicat est très significatif, car il n'intervient que dans les cas les plus graves. Il juge les propos diffamatoires du prévenu intolérables et la limite franchie en constatant qu'il est très difficile de retrouver la personne qui a téléphoné. Pour lui, les propos injurieux de l'accusé sont bien de la diffamation. "On ne peut pas laisser mettre en cause un arbitrage", dit-il à la barre et rappelle que son client est l'un des meilleurs arbitres actuels. Le procureur est dans le même état d'esprit et réclame une sanction à hauteur de la gravité des faits.

Pour l'avocat de la défense, Maître David Metaxas, venu de Lyon, il n'y a pas diffamation. Il insiste en avançant que le terme "tocard" est fréquemment dans le monde du football. Il demande la relaxe de son client. Après délibération, le fameux présentateur télé est condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis. Il devra verser 1 000 euros de dommages et intérêts à Clément Turpin ainsi qu'un euro symbolique au syndicat des arbitres pour préjudice moral.