Place du commerce. Ils viennent d'ouvrir dans la métropole de Rouen

Trois nouveaux commerces ont récemment ouvert leurs portes dans la région rouennaise. C'est le cas de la supérette Viveco à Maromme, de l'Atelier 2 Jules et de la boutique Antidotes à Franqueville-Saint-Pierre. Découvrez-les.

Des commerces de proximité pour tous

Installé dans le Centre Plein Sud de la Maine à Maromme, Viveco propose un large choix de produits pour faire ses courses. On y retrouve tout ce dont on a besoin : des fruits, des légumes, des produits d'hygiène, des conserves, etc. Franqueville-Saint-Pierre accueille deux nouvelles enseignes : l'Atelier 2 Jules et Antidotes, tenues respectivement par Jules Horst et Manon Basire. Les gérants, qui sont frère et sœur, sont installés l'un à côté de l'autre. Le premier propose ses services pour réparer et restaurer les motos et la seconde vend du prêt-à-porter et des accessoires. Pour eux, le commerce est une affaire familiale.

