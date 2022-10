Bonne table à Caen. La famille Keys&Co s'agrandit sur la Presqu'île

Depuis son ouverture le 28 septembre dernier sur la Presqu'île de Caen, le Keys Coffee House ne désemplit pas. Heureusement, ce midi-là, mon amie a anticipé pour éviter la file d'attente et nous nous installons en terrasse. Dès cette semaine, il sera possible de réserver sa table en amont, avec l'application Skeepit. Les valeurs sont les mêmes qu'au Keys&Co, son grand frère victime d'un incendie au printemps dernier. Néanmoins, ce restaurant néo-zélandais propose quelques nouveautés, à commencer par un "brunch à la carte toute la semaine", indique Stéphanie Telling, l'une des co-gérantes.

Brunch toute la semaine

À la carte, on retrouve des classiques comme l'avocado toast ou les fameux pancakes. Je me laisse tenter par le "creamy mushrooms", deux tranches de pain complet de Pain Vivant avec ses champignons à la crème et ses rondelles de chorizo. L'assiette est colorée et le mélange de saveurs succulent.

Creamy mushrooms.

Je partage avec mon amie. Combo gagnant, puisque j'ai le droit de goûter aux "Turkish eggs". Des œufs pochés entreposés dans un bol de yaourt à l'ail parfumé à l'aneth. L'association "chaud/froid" est originale.

Des œufs à la turque.

À travers la vitre, j'observe les clients. La bonne humeur est de mise. Il y a des tables de toutes sortes, des canapés. Le restaurant dispose d'une grande salle aérée au rez-de-chaussée et d'un étage. Curieuse, j'entre dans la grande salle pour aller commander mon dessert. Me voilà bouche bée face au comptoir. Cheesecake, crumble à l'abricot, cinnamon roll, brownie aux noix de pécan… il y a trop de choix. Après de longues minutes de réflexion, j'opte pour le crumble, mais j'ai du mal à finir. Keys Coffee House ne triche pas sur la quantité. Avec une limonade aux fruits de la passion, je m'en tire avec une note de 20,90 €. Je reviendrai goûter le smash burger ou les frites façon poutine. Les gourmands n'ont qu'à bien se tenir.

Pratique. Keys Coffee House, avenue Pierre Berthelot. Ouvert du mercredi au dimanche, de 9 à 18 heures. Tél. 02 31 34 60 83.