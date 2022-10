Seine-Maritime. À Elbeuf, l'Ingénierie Supérieure de la Navigation Intérieure (ISNI) forme à des métiers terrestres et maritimes

Mercredi 5 octobre, la mairie d'Elbeuf accueillait les élèves de l'ISNI à l'hôtel de ville. Lors de cette rencontre, Ingrid Brumfroy, responsable du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) d'Elbeuf, a présenté la formation. "Au CNAM, nous gérons plusieurs formations dont celles de l'ISNI. Nous proposons une formation bac +2 Responsable d'unité de transports et logistiques et deux autres formations fluviales. L'une forme au métier de matelot et l'autre, au métier de responsable d'unité de transport fluvial."

Une école formatrice et polyvalente

"C'est une école qui forme à plusieurs métiers sur l'eau comme matelot dans la marchandise ou le tourisme et à des métiers à terre. Cela peut être affréteur ou commissionnaire de transports fluvial, aérien ou ferroviaire." Pour rappel, l'ISNI forme aux métiers portuaires, maritimes et fluviaux. Les élèves apprennent à devenir matelot, capitaine ou encore transitaire. Sur terre ou sur mer, les nouvelles recrues sont amenées à étudier plusieurs moyens de transport maritimes et terrestres. Pour certains, c'est une vocation, pour d'autres, une reconversion. Cette année, près de 13 élèves font partie de la de la formation.

Des élèves en reconversion professionnelle

Parmi les élèves de la formation transport et logistique, trois d'entre eux ont décidé de se reconvertir. C'est le cas de Richard Enjos. "Je suis titulaire d'un bac en pilote de ligne en système automatisé. J'avais déjà des expériences dans la production, donc cette formation est un tremplin pour mon avenir professionnel. Plus tard, je souhaite créer ma propre entreprise." Ambitieux, il ne compte pas s'arrêter là. "Après, je souhaite me diriger vers une licence en commerce international pour ouvrir une société dans mon pays d'origine, le Cameroon, dans le domaine des transports et logistique."



Pour Habsatou Konte, "C'est un secteur en plein essor. Par la suite, je souhaite passer le diplôme pour être commissionnaire de transports et douanière pour être transitaire." Ce métier allie plusieurs compétences : administrative, juridique, logistique et commerciale. Ce n'est pas la seule à vouloir se diriger vers ce métier. "Avant je travaillais chez Air France en tant que Technicien service clientèle puis en tant qu'informaticien" raconte Souvannarith Chea, élève à l'ISNI. "Suite à un plan de licenciement à cause du covid, je me suis reconverti." Il a donc entamé cette formation "pour pouvoir travailler en tant que transitaire et intégrer les grands réseaux transitaires dans le monde." La formation transport et logistique est polyvalente. Tous les types de transports sont présentés aux élèves car sur le terrain, ils seront amenés à tous les utiliser.