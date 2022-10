Orne. Des ateliers gratuits pour apprendre les bases du numérique avec le Secours Populaire

Réservation de créneaux de vaccination, déclarer ses impôts, demander des aides sociales, gérer son compte Ameli ou son dossier de retraite, demander une carte grise : au fil du temps qui passe, beaucoup d'administrations exigent toujours davantage de démarches exclusivement faites par Internet. Ce qui creuse la fracture numérique pour une population, généralement vieillissante (mais pas que) qui a beaucoup de mal à s'y mettre et qui reste toujours inquiète de ne pas avoir fait correctement.

Le Secours Populaire de l'Orne ouvre des ateliers gratuits

C'est pourquoi le Secours Populaire de l'Orne a expérimenté sur son site de l'Aigle avant l'été des ateliers numériques pour apprendre les bases du numérique et rendre les personnes autonomes, avant de généraliser ces ateliers, gratuits et ouverts à tous, sur l'ensemble du département à Flers, Domfront, Argentan, Vimoutiers, L'Aigle, Mortagne-au-Perche.

Marie-Christine, 64 ans, et Marie-Claude, 72 ans, sont des exemples parmi plein d'autres. Les deux femmes expliquent les mêmes difficultés face à l'informatique, à Internet, à la peur de faire des bêtises par manque de maîtrise de l'usage de cet outil, désormais indispensable. Elles viennent "pour en savoir un peu plus sur l'informatique, parce que maintenant il faut faire toutes les démarches par Internet. Mais aussi pour pouvoir communiquer avec les autres et même faire des jeux. Mais ce n'est pas facile".

Ecoutez ici Marie-Christine et Marie-Claude: Impossible de lire le son.

Dix séances avec un conseiller numérique d'ici la fin d'année 2022

Jusqu'au mois de décembre, les deux femmes vont suivre à Mortagne, dix séances de chacune une heure, et il est déjà prévu que cette formation se poursuivra en 2023, pour tenter de devenir autonome dans l'usage d'un ordinateur. Leur enseignant, c'est Jérôme Malmaison, qui est conseiller numérique France-Services. Il explique débuter la formation par le b.a.-ba : allumer l'ordinateur, le fonctionnement du clavier, pour progressivement arriver à l'utilisation d'Internet. "J'ai aussi des personnes qui disent qu'elles connaissent, mais c'est par pudeur, pour ne pas avouer leur méconnaissance. Mais le besoin de formation est très présent, la tâche est de grande ampleur !"

Ecoutez ici Jérôme Malmaison: Impossible de lire le son.

Pour s'inscrire à ces ateliers gratuits qui sont ouverts à tous, il suffit de se rendre dans l'antenne la plus proche de chez vous, du Secours Populaire.