Normandie. La saison des coquilles Saint-Jacques est lancée

Avec la châtaigne et les champignons, elle fait partie des douceurs de l'automne : la coquille Saint-Jacques arrive sur les étals, en cette première semaine d'octobre. Des coquillages pêchés pour le moment dans la zone la plus éloignée des côtes normandes, au-delà des 20 milles.

Au marché aux poissons, c'est parti pour la coquille ! Impossible de lire le son.

Au marché aux poissons du Havre, les habitués sont au rendez-vous, comme cette habitante du secteur d'Etretat, qui a fait une trentaine de kilomètres pour l'ouverture de la pêche : "J'ai des invités à la maison, et c'est la période où elles sont les meilleures !" Elle repartira avec deux boîtes de coquilles épluchées (une trentaine de noix) à 30 € chacune. "Je vais attendre que cela descende un peu", espère une autre cliente, venue de Montivilliers. En fin de saison, il arrive parfois que la boîte s'écoule à 27,50 €. "Mais si le prix se maintient, j'en prendrai quand même… C'est tellement bon, poêlé avec de l'ail et du persil !"

105 000 tonnes de ressource

Entière, la coquille Saint-Jacques se vend à 5 € le kilo, au petit port du Havre. Le même prix qu'il y a un an, malgré la hausse du coût du carburant. "Oui, il y a plus de frais, mais notre but, c'est que les gens viennent acheter de la coquille. On restreint de notre côté, et voilà !", note André Tesson, patron d'un coquillard de 12 mètres. Dans ses filets, il n'a remonté qu'1,5 tonne de coquilles, soit un peu moins que le quota autorisé par marée (1,8 tonne). "Mais elle est belle, avec un bon rendement du poids de la noix par rapport au poids de la coquille", sourit le pêcheur.

La noix est belle pour cette ouverture au large de la baie de Seine.

La saison sera vraiment lancée en novembre, avec l'ouverture de la pêche en baie de Seine. Elle pourrait être record, avec une ressource exploitable présente en nombre au large des côtes normandes : 105 000 tonnes, selon les évaluations de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer).