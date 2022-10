Rouen. Avec Refondations, Nicolas Mayer-Rossignol veut porter une troisième voix au PS

Le texte a été remarqué, publié dans le JDD du 2 octobre.

Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen et président de la Métropole, signe une tribune avec 149 autres élus PS, dont Claire Fita, la vice-présidente de la Région Occitanie, pour un appel aux "Refondations" du Parti socialiste. Une troisième voix entre la ligne du secrétaire général actuel Olivier Faure, qui a porté l'alliance Nupes, et celle d'Hélène Geoffroy, la maire de Vaulx-en-Velin, clairement à distance de cette alliance avec la France insoumise et les écologistes.

"Les valeurs que nous défendons, qui sont les valeurs de justice sociale écologique, sont au cœur des enjeux de ce siècle", défend le maire de Rouen, à la manœuvre dans cette initiative. "Le spectacle n'est pas très réjouissant en ce moment", abonde-t-il, en référence aux polémiques qui touchent la gauche. Lui fait le constat qu'il y a trois grands blocs, au centre droit avec Emmanuel Macron, à l'extrême droite et à gauche, avec la gauche qui est "le bloc le plus faible". La ligne portée est celle défendue à Rouen, ou à Paris par la maire Anne Hidalgo, dont Nicolas Mayer-Rossignol est proche, et qui soutient cette tribune.

Une candidature du mouvement au congrès du PS ?

Le socialiste rouennais entend-il aller jusqu'à présenter sa candidature à la tête du parti ? "On n'en est pas là, l'objectif est de lancer une démarche, de susciter un espoir. On a lancé un site, refondations.com, pour inviter toutes celles et ceux qui ont le cœur à gauche à nous rejoindre, et ensuite on verra", répond-il, ajoutant tout de même que "ce n'est pas exclu". De nombreux élus de la métropole ont en tout cas signé la tribune, portée aussi par Lamia El Aaraje, porte-parole du Parti socialiste, et Claire Fita, vice-présidente de la Région Occitanie.

La date du prochain congrès du PS doit être connue à l'issue d'un conseil national du parti, mardi 4 octobre dans la soirée.