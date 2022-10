Rouen. Arthur Dorison dans les pas de Pierre Gasly

"Quand je baisse la visière, je veux gagner, j'ai la rage", explique le jeune homme. À même pas encore 14 ans, Arthur Dorison, pilote de l'agglo de Rouen, impressionne déjà par son aisance, sa maturité et sa confiance en lui. Des qualités indispensables pour ce sport exigeant. Pour rêver un jour de Formule 1, il faut être le meilleur, et ce dès le plus jeune âge. C'est son cas. Scolarisé auprès de la Fédération française du sport automobile (FFSA) au Mans (Sarthe), l'école de Pierre Gasly, il bénéficie d'une préparation sur mesure et ne déçoit pas. Le jeune homme vient de remporter le trophée FIA academy karting, compétition internationale qui regroupe les meilleurs pilotes de sa génération. Tout le monde part avec le même matériel, les mêmes réglages. Seul le pilotage fait la différence. Et Arthur, très offensif et galvanisé en course, n'a pas l'habitude d'être derrière. "Quand je suis dans le karting, je me libère, je suis dans un autre monde", indique-t-il.

Pierre Gasly comme parrain

Il est le premier Français à remporter cette compétition prestigieuse, déjà gagnée notamment par Charles Leclerc, désormais pilote Ferrari en F1. La F1, c'est évidemment le rêve du jeune homme qui, pour l'instant, coche toutes les cases pour attirer l'attention sur lui. Le jeune garçon, soutenu par sa famille, est aussi bien entouré par une autre famille d'expérience : les Gasly. Pierre, le pilote AlphaTauri de F1 originaire de Bois-Guillaume, est son parrain sportif. "C'est extraordinaire qu'il s'occupe de moi. Je me souviens que je l'ai appelé une semaine après sa victoire en Monza, et il m'a répondu ! Je l'ai félicité. Quand il a gagné, j'ai pleuré de joie." Arthur voit souvent aussi le père, Jean-Jacques Gasly, qui délivre de précieux conseils. "On ne comprend pas des fois que ce sont des histoires familiales", confirme Jean-Jacques Gasly. Le sport nécessite des sacrifices, un investissement de tous, en temps, mais aussi financier, pour le matériel et pour participer aux courses. "C'est sûr que c'est plus cher que le ping-pong", plaisante Franck Dorison, le père d'Arthur. Pour lui, la saison dernière, c'est 45 000 km en camping-car pour accompagner Arthur dans ses 19 courses, dont 13 à l'étranger. Jusqu'à maintenant, le jeu en vaut la chandelle et les performances sont là. Arthur Dorison a même été sélectionné pour passer des tests chez Honda, au Japon, en octobre. Il pourrait aussi devenir le plus jeune pilote à faire ses débuts en monoplace, en Formule 4, dès 2024.