Bonne table à Rouen. In Fine, du restaurant à la sandwicherie

Comment allier l'art de la gastronomie et la restauration rapide ? Le chef Laurent Blanchard et son épouse Patricia ont trouvé la réponse à Rouen. Malgré le succès de leur premier restaurant In Situ ouvert il y a 6 ans, le couple a décidé d'ouvrir une seconde échoppe, cette fois-ci dédié aux petites "faim express". Ici, à In Fine, le sandwich est roi et la plupart des clients prennent à emporter. Mais pas question d'abandonner l'exigence d'une bonne table. C'est en tout cas la philosophie de la maison.

Deux enseignes pour un seul chef

"L'ouverture d'In Fine, c'est mon épouse qui a eu l'idée… et je l'ai suivie", avoue le chef rouennais. "On s'est dit que le bien manger, on pouvait le proposer aussi dans une petite boutique", poursuit le chef. Oubliez le modeste jambon beurre, ici, les sandwichs sont élaborés. Bun au curry, truite d'Acquigny marinée, pommes de terre, tomate, aubergines confites et pesto, côtoie le club sandwich et ses fines tranches de dinde rôtie maison, œuf dur, sucrine, piment de piquillos, comté 12 mois et pickles de concombre. Pour preuve de la qualité de ses menus, le chef propriétaire m'emmène dans les coulisses du restaurant, au cœur des cuisines. "Je n'ai rien à cacher", dit-il avec assurance. Ici les achats sont groupés entre les deux identités In Situ et In Fine, si bien que la qualité reste la même, seule formule change finalement. Le restaurant bis propose cinq gammes de sandwichs qui changent régulièrement, avec salades, entrées et plats à réchauffer que l'on retrouve aussi à In Situ. Je me lance sur une formule sandwich, la spécialité de la maison, avec le focaccia végétarien, œuf dur bio, betterave, carotte, pommes de terre, pomme granny smith, houmous, tomate cerise, piment et oignons. Le mélange des ingrédients est aussi subtil qu'efficace.

Foccacia végétarien et crémeux dulcey.

Je termine par un crémeux dulcey accompagné d'un thé glacé grenade litchi, le tout pour seulement onze euros.

Pratique. 32 allée Eugène-Delacroix. Ouvert du lundi au samedi de 10 heures à 19 heures.