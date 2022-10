Football - Ligue 2. Caen battu à domicile par QRM dans le derby normand

La Normandie s'est réveillée rouge et jaune, dimanche 2 octobre : Quevilly Rouen Métropole (QRM) a vaincu Caen à l'occasion de la dixième journée de Ligue 2. Les Seinomarins se sont imposés 1-0 au stade d'Ornano, où les Malherbistes n'avaient plus été battus depuis le mois de janvier, grâce à un but de Mamadou Camara en première période. Après cette première victoire à l'extérieur, QRM se hisse à la quatorzième place du classement provisoire. Caen est huitième.

Le HAC troisième de Ligue 2

De son côté, Le Havre n'est pas parvenu à s'imposer à Dijon malgré une domination nette. Les hommes de Luka Elsner repartent bredouilles (0-0). Le HAC reste cependant sur le podium, à la troisième place.

La dixième journée de Ligue 2 se clora par la rencontre Laval-Bordeaux, lundi 3 octobre à 20 h 45.