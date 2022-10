Athlétisme. Trails et marches : la Journée verte de la Bayard-Argentan au Haras du Pin

La seconde Journée verte organisée par la Bayard Athlétisme sera disputée samedi 8 octobre, au Haras du Pin. Au programme le Trail du Pays d'Argentan sur 30 kilomètres, mais aussi le Raid de la Libération sur 62 kilomètres, en solo ou en relais à deux, avec un premier parcours 25 kilomètres et un second de 37 kilomètres, avec passage de relais au Mémorial de Montormel.

Cette Journée verte propose aussi "un petit trail parcours découverte de 13 kilomètres pour les moins aguerris et des marches de 13 et 20 kilomètres", détaille Jean-Luc Eudeline, l'organisateur de cette manifestation sportive. Des ateliers pour les enfants sont prévus sur les terrasses du château du Haras du Pin. L'événement sera l'occasion de jolies photos, puisque tous les départs des différentes épreuves se feront dans la Cour d'honneur, devant le château du Haras du Pin, et toutes les arrivées sur l'Allée Louis XIV.