Football (Coupe de France) . Découvrez le tirage au sort du cinquième tour en Normandie

Le tirage au sort du cinquième tour de la Coupe de France en Normandie a eu lieu à 19 heures mercredi 28 septembre au siège de la ligue de Football de Normandie à Lisieux. Découvrez le programme :

Thaon (R3) - AG Caen (N3)

Évreux (N2) - Dieppe (N3)

CA Lisieux (R2) - Villers-Bocage (R2)

Grand Quevilly (N3) - Pacy Menilles (R1)

Caudebec Saint-Pierre (R2) - Neufchatel (R3)

Courteille Alençon (R3) - Ducey Isigny (R2)

ASPTT Caen (R1) - Oissel (N3)

Olympique Pavillais (R2) - Granville (N2)

Illiers L'évêque (R3) - Cléon (R2)

Petit Quevilly Saint Julien (R2) - Flers (R1)

Honfleur (R3) - Alençon (N3)

Saint-Pair (R2) - Vire (N3)

La Ferté-Macé (R2) - US Cote des isles (R3)

Caucriauville (R2) - US Normanville (R2)

Les deux petit poucets de la compétition, le FC Mouen (D3) et Audrieu (D1) ont tiré le gros lot. Mouen recevra le FC Rouen (N2) et Audrieu affrontera Avranches (N1) qui fait son entrée en lice dans la compétition. La réaction du président du FC Mouen : "On voulait faire une belle fête contre une grosse équipe, on est très heureux".



Les matchs sont programmés le week-end du 8 et 9 octobre. Ce cinquième tour marque l'entrée en lice de l'US Avranches, seul club de National dans la région.

Demain, jeudi 29 septembre, auront lieu les tirages de la Coupe de France féminine et de la Coupe Gambardella.