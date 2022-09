Rouen. Le centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel va s'agrandir

Le centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel à Rouen accueille près de 30 000 patients par an. Aux environs 2023, l'établissement prévoit de réaliser d'importants travaux d'agrandissement. Le projet se divise en trois étapes. La première concerne la surélévation du bâtiment administratif, la seconde la construction d'un nouveau bâtiment et la troisième la restructuration de l'établissement déjà existant. L'objectif de ces travaux est de repenser l'organisation de l'espace. Le centre Becquerel souhaite faciliter l'accès des patients aux soins et contribuer à attirer les professionnels de santé. Le but étant de créer un espace qui ne ressemble pas à un hôpital. L'architecture du bâtiment a également été pensée dans ce sens. Les formes orthogonales laisseront place à une façade colorée avec des surfaces réfléchissantes jouant avec la luminosité et la végétation.

Augmenter la capacité d'accueil de 50 %

"L'activité de l'établissement a augmenté de plus de 30 % en cinq ans, affirme Pierre Vera, le directeur du centre Henri Becquerel. Il faut savoir que 40 % des patients qui sont atteints d'un cancer passent par le centre Henri Becquerel et l'afflux est tel qu'il était indispensable d'augmenter sa surface." La création d'un nouveau bâtiment permettra "d'augmenter la capacité d'accueil de 50 %."

Hormis l'agrandissement du lieu, ce projet architectural est aussi l'occasion de repenser l'intérieur, mais aussi de prendre en compte l'aspect olfactif du bâtiment. "Des patients disaient que certaines odeurs étaient désagréables lors d'une chimio, mais qu'au contraire les notes boisées étaient plus agréables", détaille notamment Pierre Vera. L'autre particularité du lieu, c'est aussi l'ouverture vers l'extérieur. "Un gymnase accueillera les patients pour une activité physique adaptée. Cet espace sera aussi partagé avec le personnel." Il sera également ouvert aux activités scolaires et périscolaires de la Ville.

Pour ces travaux d'envergure, la Ville de Rouen et la Métropole Rouen Normandie ont collaboré avec le centre Henri Becquerel. L'association avec la Ville a notamment permis de définir le périmètre d'un futur jardin public. Il sera aménagé sur la partie sud du site. Ce jardin d'agrément s'intégrera au plan de renaturation de la municipalité. Il permettra d'accompagner et d'ouvrir le bâtiment sur la ville. Sa particularité ? Il sera accessible à la fois aux salariés, aux patients du centre et au grand public. Il assurera également la transition et l'accès direct vers l'espace sportif mutualisé (gymnase) intégré au centre de lutte contre le cancer Henri Becquerel.

• Lire aussi. Rouen. Appuyé par la Ville, le centre Henri-Becquerel va enfin pouvoir s'agrandir

Une première pierre devrait être posée vers septembre 2023. La fin des travaux est prévue pour fin 2025 début 2026.