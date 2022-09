Manche. Journée de mobilisation interprofessionnelle : les conséquences dans le département

Une journée interprofessionnelle de grève est programmée jeudi 29 septembre par les syndicats majoritaires. Au cœur des revendications, les salaires et le pouvoir d'achat, notamment dans le contexte de hausse des prix de l'énergie. Plusieurs perturbations sont à prévoir dans la Manche.

Pas de cantine à Cherbourg

Le mouvement va être suivi dans les écoles de Cherbourg-en-Cotentin. Il n'y a pas de cantine dans toutes les communes déléguées. L'accueil périscolaire du matin ou du soir peut aussi être fermé, en fonction des écoles maternelles et primaires.

Dans le reste du département, aucune perturbation n'est annoncée dans ces services pour les usagers. À Avranches, certains personnels seront en grèves, mais un accueil sera tout de même assuré.

Certaines lignes de bus perturbées à Granville Terre et Mer

Du côté des transports, des perturbations sont annoncées à Granville Terre et Mer, sur le réseau de bus Néva. La ligne 1 ne circulera pas de toute la journée, tandis que sur les lignes 2 et 3, des départs seront assurés uniquement de 7 h 10 à 9 h 10 et de 16 h 10 à 17 h 10. Il n'y a pas de conséquences pour les cars scolaires.