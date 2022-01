La Mairie de Caen renouvelle son parc auto

La ville de Caen et le Centre communal d’action sociale (CCAS) souhaitent faire bonne figure. Ils ont décidé de renouveler leur parc automobile de façon moins coûteuse et avec des véhicules peu polluants. Le moins de CO2 rejetés dans l’atmosphère demeure toujours la norme vers laquelle il faut tendre. De plus, la gamme des véhicule antérieurs a été revue à la baisse. Ces bonnes résolutions leur permettent d’économiser 26 500 €, avec en plus, un bonus écologique gouvernemental de 15 700 €.

