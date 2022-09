[Podcast] Lisieux. Disparition de Patrick Leboucher : le témoignage de ses filles

Patrick Leboucher, soixante-six ans, sportif, motard et passionné de longues distances, a disparu le dimanche 12 septembre 2021. Ce jour là, il est parti de chez lui à l'heure du déjeuner, vers 13 h 30, pour effectuer son footing tout autour de la maison qu'il occupe dans les faubourgs de Lisieux avec Claudia, sa compagne. Elle était partie déjeuner à l'extérieur dans sa famille. Depuis, personne ne l'a revu.

Un an après sa disparation mystérieuse, Philippe Bertin a recueilli le témoignage de ses deux filles, Sandrine et Christelle.

La gendarmerie continue encore aujourd'hui ses investigations et en tient régulièrement informée la famille. "Mais nos échanges s'espacent de plus en plus", disent les jumelles, Sandrine et Christelle, et Jean-François leur frère, les trois enfants de Patrick. Tous trois parents de deux enfants chacun sont aujourd'hui persuadés qu'ils ne retrouveront sans doute pas leur père vivant. "S'il y a une issue, elle sera forcément fatale. On ne l'imagine pas vivre ailleurs, ou alors ce serait vraiment improbable."

