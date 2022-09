Orne. Séez 2023 : le diocèse fait sa rentrée et lance une réflexion sur son évolution

Le nouvel évêque du diocèse de Séez, Monseigneur Feillet, a pris ses fonctions dans l'Orne il y a tout juste un an.

Séez 2023

À l'occasion de sa première rentrée pastorale, face à la diminution du nombre des prêtres qui, dans cinq ans, ne seront plus dans l'Orne que dix-huit à être âgés de moins de soixante-quinze ans, face à l'absence de séminaristes pour prendre leur succession, face au vieillissement des fidèles, Mgr Feillet vient de lancer Séez 2023, qui devra faire des propositions pour l'avenir.

"On ne pourra pas faire demain comme hier. Jusqu'à présent, on s'adressait à ceux qui étaient dans l'église, demain, on devra s'adresser à tous ceux qui sont en quête de spiritualité", explique l'évêque.

Un groupe de sept personnes mené par la déléguée épiscopale Valérie Saliou a été missionné pour aller à la rencontre des paroisses, des prêtres. Il devra faire des propositions le 25 mars 2023, devant une assemblée de deux cent cinquante personnes qui décidera alors du scénario à retenir pour l'avenir. Une année sera nécessaire pour sa mise en route.

L'inquiétante chute des donateurs

L'économe du diocèse, Geoffroy de Pierrepont, dresse un constat inquiétant : le nombre de donateurs au Denier du culte est en baisse constante de cinq cents personnes chaque année. En 2021, ils n'étaient plus que 6 189 à avoir contribué au fonctionnement de l'Église, et le contexte économique actuel lié au prix de l'énergie, à l'inflation, risque encore d'aggraver la situation. Leurs dons constituent la seule ressource de l'Église de l'Orne pour verser un traitement aux quarante-huit prêtres actifs du diocèse, ou pour catéchiser mille cinq cents jeunes Ornais. Cette situation implique plus que jamais une gestion sobre des budgets des communautés : plan pluriannuel de performance énergétique dans les bâtiments du diocèse, réduction de la consommation d'électricité avec des ampoules LED, occupation et chauffage des salles en fonction des groupes à réunir…

Visite pastorale sur la santé

L'évêque a enfin annoncé que de décembre 2022 à juin 2023, il allait effectuer dix après-midi et soirées de déplacements dans chacun des dix pôles du diocèse, sur le thème de la santé. Avec des rencontres des aumôneries d'hôpitaux, des professionnels de santé, des élus, avec les personnes handicapées, dans les Ehpad, sur les déserts médicaux. Ces visites pastorales s'achèveront par une grande célébration des malades en la cathédrale de Sées.