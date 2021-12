45 minutes pour sauver des vies

Récolter le plus de sang possible. Telle est la mission de l'Etablissement Français du Sang. Encore fut-il trouver des donneurs car plus qu'un acte utile, ce don est nécessaire à la survie de malades comme le rappelle Carole Leclerc, médecin responsable des prélèvements à l'Etablissement Français du Sang de Normandie « Pour la région, nous avons besoin de 500 poches de sang par jour ainsi que de 120 dons de plasma et 30 dons de plaquettes. » Et les besoins ne cessent d'augmenter. D'où la multiplication de collectes mobiles : il s'en organise quatre par jour en moyenne en Seine-Maritime. « Cela représente 80% de notre activité. Nous avons modifié nos horaires de collecte en les étendant le midi et plus tard dans la soirée afin que le don soit accessible à un plus grand nombre. » L'agglomération compte également deux établissement fixe : l'un à Bois-Guillaume et l'autre à Saint-Sever, juste à côté du gymnase des Cotonniers.

Une hésitation à donner

La recherche de donneurs plus nombreux est devenu au fil des années une véritable course contre la montre : « Depuis 2001 les besoins de transfusion ne cessent d'augmenter. Les 2/3 des personnes transfusées ont plus de 60 ans. » La durée de vie augmentant ils sont de plus en plus nombreux à en avoir besoin. Le dernier tiers est concerné par les urgences dues à des accidents, mais aussi aux soins en obstétriques pour lesquels des transfusions sont régulièrement pratiquées. Si 8 personnes sur dix considèrent qu'il faut donner son sang, ils sont seulement 4% à faire le pas. L'agglomération rouennaise n'est pas très bonne élève : seulement 2,5% de sa population donne. Critères trop sélectifs ? On ne peut faire plus simple : il suffit d'avoir entre 18 et 70 ans, être en bonne santé et respecter un délai d'au moins huit semaines entre chaque don. Beaucoup de personnes s'autoexcluent également parce qu'ils prennent des médicaments. «Ce qui peut empêcher le don, n'est pas le médicament mais la cause pour laquelle on les prend. ». La raison de ce manque de dons est l'appréhension. Et souvent également l'indifférence. « Certains ne se sentent pas concernés alors que tout le monde peut avoir besoin d'une transfusion à un moment dans sa vie. »

Le don en lui même est très simple et ne dure qu'une dizaine de minutes, mais il est précédé d'un questionnaire puis d'un entretien avec un médecin et suivi d'une collation d'un quart d'heure. « C'est dans la continuité du don, c'est une surveillance clinique, nous nous assurons ainsi que les donneurs vont bien. En tout et pour tout donner son sang prend 45 minutes. »

Ne peut-on faire des réserves pour éviter les pénuries ? Le sang donné n'est pas réinjecté tel quel au malade. Loin de là. Il est séparé en différents éléments : les globules rouges, le plasma qui est utilisé pour enrayer les hémorragie et fabriquer des médicaments et enfin les plaquettes qui servent à empêcher les saignements. « On ne transfuse ainsi que le produit dont le malade a besoin. »Mais la conservation est assez voire très courte. « On ne peut conserver les globules rouges que 46 jours, le plasma, qui peut être congelé a une 'durée de vie' 12 mois. Les plaquettes, par contre, ne se conservent que 5 jours.» Cet approvisionnement constant est un véritable problème qui pourrait cependant se résoudre facilement « Si chaque donneur donnait ne serait-ce que deux fois par an, nous n'aurions plus de problème. »

Pratique. Centre de collecte de Saint Sever, 20 place Henri Gadeau de Kerville, Rouen. Don du sang le lundi et le vendredi de 10h30 à 13h30 et de 15h à 19h ainsi que le mercredi aux mêmes horaires à partir de septembre. Don de plasma et de plaquette sur rendez-vous. Tél. 02 32 10 97 80

. Centre de collecte de Bois-Guillaume, 609 chemin de la Bretèque, Bois-Guillaume. Don du sang, plasma et plaquette du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 8h à 12h. Tél. 02 35 60 06 39.

(Photo Etablissement Français du Sang)