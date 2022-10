[Enquête]. Cherbourg, îlot de fraîcheur et de paradoxe

"Il fait beau, il fait chaud… mais pas trop !" C'est avec ce slogan que l'office de tourisme du Cotentin appâte sur son site internet le touriste venu profiter de "l'effet Gulf-Stream", ce courant d'air chaud qui réchauffe l'air glacial descendu du pôle et qui vient caresser les côtes du nord-Cotentin, et tout particulièrement sa façade ouest qui conserve, même en hiver, une étonnante douceur. Quant à l'été, petit florilège : en juillet et août de cette année, la température de l'eau le long des plages de la presqu'île était en moyenne de 18 à 20 °C, soit 2 °C de plus en moyenne que l'année précédente, et la température de l'air de 9,6 °C le matin à 16,2 °C l'après-midi, elles aussi plus de 2 °C en moyenne que les années précédentes. Quant à l'ensoleillement, il est presque de 1 800 heures à la date du 1er septembre, ce qui signifie que l'année 2022 va battre à coup sûr son record, qui était jusqu'alors de 1 880 heures.

Cinq journées à plus de 30 °C

Voilà pour les moyennes. Reste maintenant qu'il y a eu aussi cet été les cas exceptionnels avec des températures qui ont atteint, notamment à Cherbourg, des niveaux pour le moment jamais égalés. Avec 33,5 °C enregistré à la mi-juillet, on a atteint les prévisions des experts météorologiques pour les années… 2050 ! Pour la première fois depuis que les relevés existent, cinq journées à plus de 30 °C se sont succédé en juillet et en août, et cela avec 25 ans d'avance sur les prévisions. Il a donc fait chaud dans le Cotentin, mais sans atteindre les 40 °C subis dans diverses autres régions de France. Et c'est une bonne nouvelle car, selon Christopher Bridet et son site meteobassenormandie.fr, la presqu'île du Cotentin devrait, au moins pour les décennies à venir, conserver son climat tempéré. Des hivers doux et très rarement en dessous de 0 °C, des étés satisfaisants et rarement au-dessus de 30 °C. Entouré d'eau et d'eau fraîche, le Cotentin bénéficie d'un environnement maritime où les masses d'air tempéré circulent d'un vent à l'autre et repoussent les fortes chaleurs.

Une question se pose toutefois. Ce particularisme, qui constitue un vrai microclimat connu et reconnu, ne sera-t-il pas perturbé dans le sens inverse du réchauffement ? En effet, si dans un premier temps il fait plus chaud durant les mois d'été, il semblerait que dans un second temps, notre région soit frappée par des périodes beaucoup plus fraîches, pour ne pas dire froides. Selon les experts, il est à craindre que, paradoxalement, le réchauffement climatique puisse annihiler l'effet bénéfique du Gulf-Stream.

La fonte des glaces du Pôle Nord pourrait en effet sérieusement rafraîchir l'eau jusque dans la Manche, ce qui serait synonyme de refroidissement de l'air et donc, de perturbation du Gulf-Stream. Nous n'en sommes évidemment pas là et ce phénomène a peu de chance d'être vécu au cours d'une vie d'homme, mais enfin, certains pêcheurs de La Hague constatent déjà un rafraîchissement de l'eau de mer au large du Cotentin dû, selon eux, aux fontes des glaces de l'océan Arctique. Alors, toujours frais le Cotentin ? C'est probable.