Caen. Illuminations de Noël : elles s'éteindront peut-être plus tôt

Un Noël sans illuminations ? À moins de trois mois des fêtes de fin d'année et dans un contexte de crise énergétique, la Ville de Caen s'est penchée sur la question. Le maire Joël Bruneau est catégorique.

Conserver la magie de Noël

Il n'est pas question d'enlever la féerie de Noël aux habitants. "Il y a des mesures symboliques auxquelles nous sommes attachés", rétorque le maire. La municipalité a fait un calcul simple. Sur une facture annuelle de cinq millions d'euros pour les fluides (eau et électricité) à l'échelle de la Ville, les illuminations de Noël ne pèsent pas si lourd selon l'édile. Elles ont coûté 3 250 € lors de l'hiver 2021. Les guirlandes lumineuses ont été remplacées par des ampoules LED en 2014. Pour gérer sa consommation, le maire envisage d'autres pistes. En plus des différents investissements réalisés sur les bâtiments publics (panneaux photovoltaïques, élimination des chaudières au fioul…), des ajustements sont à l'étude. "On va réduire les éclairages des monuments historiques et pourquoi pas avancer l'horaire d'extinction des illuminations en ville."