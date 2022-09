Caen. "Rencontrer des artistes" : l'objectif derrière le Déclic festival

La structure Neuvième ruche, en collaboration avec l'association Collectif toujours, travaille à l'organisation de la troisième édition du Déclic festival, qui aura lieu jeudi 29 et vendredi 30 septembre, à l'église Saint-Sauveur et au Cargö, à Caen. Une programmation éclectique, des artistes et des talents multiples : pour développer la scène locale, soutenir la création et l'émergence d'artistes, rien de tel. Initié en 2018 des forces de réflexion de Neuvième ruche et de l'association Collectif toujours, selon Antoine Besuelle, chargé de développement pour Neuvième ruche, le festival entend "permettre au public de rencontrer des artistes en masterclasse, pas seulement les voir en concert et repartir, mais voir comment ils travaillent, échanger avec eux". Ce "festival laboratoire" propose des rencontres préparées en coulisses, sur deux jours.

Une première soirée éclectique

Pour cette première soirée du jeudi 29 septembre, qui débutera à 18 heures à l'église du Vieux Saint-Sauveur à Caen, la nouvelle scène électrique et expérimentale française se rencontre. Un premier "talk" sera mis en place pour que le public puisse échanger avec les artistes. Puis, François Atlas, artiste d'origine bordelaise à la voix lascive et enjôleuse, et AJA, projet solo de Clémence Quélennec, exposeront leur performance pour une création originale. S'ensuivra un mélange musical entre un rappeur - Octo - et un pianiste de jazz, Gauthier Toux. Une rencontre qui peut surprendre, mais "qui est à l'essence même du festival", souligne Antoine Besuelle. "Le but est de voir ce qu'il en ressort, si leur travail peut continuer et se prolonger, s'il y a des atomes crochus dans leur musique", poursuit-il. L'objet de cette soirée est de transformer l'église du Vieux Saint-Sauveur, lieu emblématique, en un "laboratoire de curiosité".

De la musique, et de la danse

Cette même soirée, la musique croisera la danse puisque le Collectif Ô 77 se produira par ailleurs. Ce groupe d'artistes réunit trois danseuses et danseurs : Emilia Saavedra, Erwin Le Goallec et Hugues Rondepierre, le tout, avec un batteur, Charles-Antoine Hurel. Ils proposeront au public leur spectacle So.

The Venice, UTO et Papatef

Vendredi 30 septembre, les portes s'ouvriront à 20 heures pour accueillir The Venice, UTO et Papatef. Sous la casquette de The Venice se cache le rappeur caennais Vincent Fox. Il travaillera en synergie avec l'homme-orchestre Papatef (connu pour ses aventures musicales avec Vincent Segal ou encore Matthieu Chedid) et le groupe UTO, connu en grande partie pour son titre The Beast. La soirée se clôturera vers 3 heures du matin, heure de fermeture des portes.

Pratique. Troisième édition du Déclic festival : jeudi 29 septembre à l'église Saint-Sauveur et vendredi 30 septembre au Cargö, à Caen. Tarif du jeudi : 10 €. Tarif du vendredi : de 8 à 18 €. Plus d'informations : neuviemeruche.fr ou collectif-toujours.com.