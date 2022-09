Rouen. Un homme de 66 ans violemment percuté par un bus

Un homme de 66 ans a été percuté de plein fouet par un bus samedi 24 septembre. L'incident a eu lieu au niveau de la station Teor Auberge de Jeunesse, route de Darnétal vers 15 heures, traversé par les lignes T2 et T3. Grièvement blessée, la victime a été transportée d'urgence au CHU de Rouen. Le conducteur du bus, choqué et en urgence relative selon les pompiers de Seine-Maritime, a été, lui aussi, transporté à l'hôpital.

La route a été balisée puis coupée à la circulation. Le réseau Astuce a d'ailleurs interrompu la circulation de ses bus entre les arrêts Deux Rivières et Saint-Hilaire dans les deux sens de circulation et ce jusqu'à nouvel ordre. Au total neuf pompiers, une équipe du SMUR et trois engins se sont rendus sur place.