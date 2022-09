Santé. Plus de 500 000 Normands ont bu de l'eau polluée en 2021

20 % des Français ont consommé de l'eau non conforme aux critères de qualité en 2021. C'est ce que révèlent les données des Agences régionales de santé (ARS) récoltées et publiées par Le Monde.

L'eau en question est celle du robinet et a été consommée, de manière épisodique ou régulière, par près de 12 millions de Français. La présence de pesticides infiltrés dans les sous-sols et de leurs métabolites, les molécules issues de leur dégradation, est la cause directe de cette situation pour le moins alarmante.

En 2020, selon le ministère de la santé, seuls 5,9 % des Français avaient consommé de l'eau polluée. Cette différence s'explique par une évolution des méthodes des ARS, qui ne recherchait pas certains métabolites dans les eaux distribuées avant l'an passé.

En Normandie, où diverses affaires de pollution des cours d'eau ont été mises en lumière, 16 % de la population a consommé de l'eau polluée en 2021, soit un peu moins de 530 000 personnes, toujours selon Le Monde.