Manche. Le boom des demandes d'aides de rénovation énergétique

Avec la hausse des prix du gaz, de l'électricité ou du fioul, de plus en plus de Manchois cherchent à faire des économies d'énergie. Celles-ci passent souvent par une rénovation des habitations, en isolant mieux. Les logements sont l'un des plus gros pôles de déperdition de chaleur, et cela se voit sur la facture. "On sent que ça s'affole un petit peu au bout du fil depuis deux ou trois semaines, avec quelque chose de l'ordre du fois deux par rapport à la normale", explique Julien Frémond, le responsable du pôle conseil au particulier de la coopérative des 7 vents. Cette coopérative, installée à Coutances, est un service public gratuit et indépendant qui accompagne les habitants qui veulent rendre leurs logements plus écologiques. Même constat dans le service Mon projet rénov' de l'intercommunalité Coutances Mer et Bocage. Il y a eu plus de 310 dossiers de remplis en 2022.

"Mieux isoler, c'est la priorité vraiment absolue"

"On a une recrudescence d'appels de particuliers qui sont un peu inquiets et qui cherchent soit à isoler leur maison, soit à changer leur mode de chauffage, ou à installer aussi des panneaux solaires", poursuit Julien Frémond. "Mieux isoler, c'est la priorité vraiment absolue. Changer le mode de chauffage ou essayer de produire sa propre énergie, ce sont des initiatives très intéressantes, mais la priorité avant tout, c'est de se couper du besoin. Ça passe par mieux isoler son logement. Une fois qu'on a coupé ses besoins par trois ou quatre, on se soucie un petit peu moins du coût de l'énergie puisqu'on a très peu de besoins et que les factures restent très faibles", martèle-t-il.

Il sent aussi que certaines personnes qui appellent et demandent de l'aide pour produire de l'électricité le font parfois dans une démarche de se couper du réseau pour être en autarcie. Une volonté compliquée à mettre en place selon le technicien, et pas si intéressante que ça, car cela demande de vraiment baisser ses besoins en énergie au maximum.

Tous éligibles à des aides

Pour faire ces travaux, cela coûte de l'argent. Le prix des isolants a augmenté entre 20 et 30 % d'après les 7 Vents. Mais il existe plusieurs aides, accessible à tous. "On a beaucoup de gens qui nous appellent en se disant, de toute façon, je n'ai pas le droit aux aides parce que mon revenu est trop élevé. C'est, dans l'immense majorité des cas, faux. Simplement, c'est modulé en fonction du revenu."

La Région Normandie et le Département de la Manche proposent des aides, qui peuvent se cumuler avec celles de l'État. "Pour des projets d'ampleur où on a des particuliers qui vont faire l'effort de faire deux ou trois postes de travaux, par exemple isolation des combles et changement de chaudière, on peut atteindre des taux de prise en charge qui montent jusqu'à 50, 60 % du prix des travaux", assure Julien Frémond.

Les aides : "un maquis"

Toutes ces aides, encore faut-il savoir à qui les demander et comment. "Pour être tout à fait honnête, les aides aujourd'hui, ça reste un peu un maquis", regrette Julien Frémond. C'est là tout son travail : accompagner les particuliers, du montage du dossier jusqu'aux travaux. C'est aussi le but de Mon projet Rénov' à CMB. "On est en France, donc il y a énormément d'aides diverses données par différents financeurs. La grosse difficulté pour le public, c'est de s'y retrouver", abonde Delphine Fournier, la vice-présidente de Coutances Mer et Bocage en charge des travaux et de l'habitat. "C'est pour ça qu'on a créé cette plateforme. L'idée, c'est de ne laisser personne dans le brouillard." CMB ne verse pas d'aide directement, mais permet de s'y retrouver entre celles qui existent.

Les deux reconnaissent que c'est aussi parfois compliqué, techniquement, de déposer un dossier, pour peu que le site internet ne soit pas optimisé par exemple. "Nous, on met de l'huile dans les rouages", conclut l'élue.

Pratique. Mon projet Rénov' : 07 57 00 79 20. Les 7 Vents : 02 33 19 00 10