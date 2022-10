Orne. Jean-Philippe, agriculteur : une histoire moulée à la louche…

Pour vendre leur lait, ils ont créé Valeurs Normandes, une Société par actions simplifiées.

Le défi est en train de prendre corps. À l'origine, avec Jean-Philippe Duchange, ils n'étaient qu'une petite poignée à s'être lancés dans la fabrication de ce camembert de Normandie AOP qui porte fièrement les couleurs de la nouvelle marque O lait Ô pré.

Aujourd'hui, quelques mois seulement après le lancement, une cinquantaine d'agriculteurs de la région, dont une bonne trentaine de l'Orne, se disent prêts à tenter eux aussi l'aventure aux côtés de l'agriculteur de la Ferté-en-Ouche.

Pour mener à bien leur projet, Jean-Philippe Duchange et ses confrères compagnons de route et de champs ont constitué une S.A.S., Société par actions simplifiées, baptisée Valeurs Normandes et dans laquelle chacun a apporté sa quote-part proportionnelle, entre 500 et 2 000 € versés par producteur au capital de l'entreprise. La marque Ô lait, Ô pré, clin d'œil à l'identité territoriale et à l'idée de proximité, n'est pas qu'une affaire de communication. "Nous voulons, disent les agriculteurs concernés, nous engager dans une démarche responsable et durable pour une rémunération plus équitable." Avec aussi le besoin de se différencier des autres. "Tous les producteurs sont souvent mis dans le même panier. Or, nous ne voulons pas être dans le panier des autres."