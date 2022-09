Rouen. Pour recruter, le CHU organise une journée pour valoriser ses métiers

Recruter ? "C'est plus compliqué qu'avant", avoue sans détour Anne Langlois, responsable du pôle attractivité, recrutement et concours, à la direction des ressources humaines du CHU de Rouen. "La crise de la vocation, on ne peut pas la nier, certains ont été fatigués par les années passées", évoque la responsable, qui garde malgré tout confiance. Il faut simplement prouver que l'hôpital public reste attractif et compétitif. "On a eu des mesures comme le Ségur de la santé qui font que l'on devient compétitif sur le plan financier", assure-t-elle, ajoutant que le CHU travaille à améliorer les conditions de travail pour être attractif. Car les besoins sont très importants en recrutement, notamment sur le personnel soignant : infirmiers, aides-soignants.

"On est très tributaires des sorties d'école", détaille Anne Langlois, qui insiste sur les autres très nombreux métiers du CHU de Rouen, qui est le premier employeur de Normandie. "Il y a les métiers administratifs, techniques, médico-techniques, comme les manipulateurs radios, les rééducateurs, les kinés…"

Le CHU, ce sont aussi des cuisiniers, des informaticiens, des menuisiers… En tout, 174 métiers sont exercés au sein du CHU de Rouen.

Des offres d'emploi sur place

La journée Hospi'métiers, organisée jeudi 22 septembre au niveau du bâtiment Gambetta du CHU de Rouen, de 10 heures à 18 heures, est justement destinée à présenter l'ensemble de ces métiers, à convaincre de leur attractivité et des carrières possibles au CHU. Au programme, des rencontres avec de nombreux professionnels mobilisés pour découvrir les métiers, la possibilité de postuler directement sur des offres d'emploi, des mises en situation pour des immersions dans les métiers de l'hôpital ou encore des détails sur les différentes formations.

L'événement est ouvert à tous, en particulier aux bacheliers, étudiants, personnes en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle. Il est conseillé de venir muni de son CV.