Manche. Des permanences d'accès aux soins pour les populations les plus précaires

Pour les personnes en précarité, les centres hospitaliers de Saint-Lô, Coutances, Avranches, Cherbourg et maintenant Carentan, proposent des permanences d'accès aux soins de santé. Il s'agit de consultations médicales et sociales gratuites pour les personnes qui sont en absence de couverture sociale ou de ressources. Martine Daniel, infirmière coordinatrice, constate une population fragile et de plus en plus jeune.

Une autre inquiétude se dessine. Après la période de Covid-19, ces patients suivis jusque-là, se sont éloignés de la médecine. Les déserts médicaux renforcent cet abandon des soins.

Ces permanences permettent aussi d'accompagner les personnes dans leurs démarches administratives indique Brigitte Dubreuil assistance sociale.

Depuis le début de l'année, 350 personnes ont pu bénéficier de ces services de consultations médicales et sociales. Des permanences sont assurées dans les hôpitaux de Saint-Lô, Coutances, Cherbourg, Avranches et désormais Carentan.

Pour connaître les jours de permanence, contactez l'hôpital le plus proche de chez vous. Vous pouvez aussi alerter ce service pour signaler des personnes en situation de précarité de santé.