Les coéquipiers d'Alexis Gomane, auteur des deux buts de son équipe, ont cependant fourni une prestation encourageante face à l'une des meilleures formations de Magnus. Trois jours plus tôt, ils avaient remporté leur premier match de championnat sur la patinoire ensoleillée d'Amnéville (1-2). « On a bien défendu, mais on a eu plus de mal en attaque » , reconnaissait Jonathan Avenel à l’issue de la partie.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire