La tête maori de Rouen sur Public Sénat

Dans son émission "Retour sur...", la chaîne Public Sénat revient mardi 23 août, à 19h, sur l'affaire de la tête maori de Rouen. "Retour sur..." s'intéresse à un évènement ou une loi particulièrement marquante et part à la rencontre des acteurs pour comprendre ce qui s’est passé, quelles mesures ont été prises et ce qu’il reste à faire.



La parole sera ainsi donnée à : Catherine Morin-Desailly – Sénatrice de la Seine-Maritime, mais aussi Christine Albanel – ancien ministre de la culture, Frédéric Mitterand – Minsitre de la culture, Stéphane Martin – Président du musée du Quai Branly, Marie-Christine de la Bourdette – Directrice des musées de France, Sébastien Minchin – Directeur du Muséum de Rouen, Francis Etienne – Ambassadeur de France à Wellington, les parlementaires français et néo-zélandais…