Rouen. Les travaux vont démarrer sur le pont Flaubert

C'est officiel. Les travaux entre le pont Flaubert et la voie rapide Sud III démarrent à Rouen. Début octobre, la première étape de ces travaux consiste à créer une bretelle de sortie allant du pont Flaubert vers le quartier Rouen Flaubert. La durée de cette phase est estimée à quatre mois.

Ces travaux modifieront provisoirement les conditions de circulation sur l'ouvrage et ses accès entre la rive droite et le carrefour giratoire dit de "Madagascar"(rive gauche) dans les deux sens de circulation. À la place des 3x3 voies, il restera 2x2 voies. Les véhicules légers seront déviés avant le pont sur l'autre chaussée. Quant aux poids lourds, des voies leur seront affectées. Le temps des travaux, les limitations de vitesse seront adaptées. Au lieu de 70 km/h, les usagers seront limités à 50 km/h. L'adaptabilité est de rigueur. Avec la suppression d'une troisième voie, la circulation risque d'être plus dense, notamment aux heures de pointe et en cas d'accidents. Pour en savoir plus sur les travaux, rendez-vous sur le site www.acces-pontflaubert-rivegauche.fr.