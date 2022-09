Rugby. Le Rouen NR démarre fort sa nouvelle saison

C'est un début de saison plutôt encourageant que vivent les joueurs du Rouen Normandie Rugby. Vainqueurs de leurs trois premières rencontres de Pro D2 contre Massy Essonne 40-26, puis Colomiers à domicile 22-15 et enfin Vannes sur le score de 21-16 lors de la 3e journée, les Normands se sont même retrouvés seul leader du championnat. Ils viennent de subir leur premier revers de cette saison 2022-2023 sur la pelouse de Grenoble. Score final 20-6, vendredi 16 septembre. Au classement, les Lions restent sur la dernière marche du podium, à la troisième place.

"Mathématiquement, oui, c'est un coup d'arrêt", nous confie le coach Nicolas Godignon. "On a fait tourner notre équipe sur ce match mais on s'est rendu compte qu'on pouvait rivaliser avec cette équipe de Grenoble. Il nous a manqué de l'efficacité pour pouvoir ramener des points, mais dans l'ensemble, c'est plutôt de la continuité."

S'installer durablement en Pro D2

Après un dernier exercice 2021-2022 soldé par une 14e place et une relégation évitée de justesse, les joueurs du coach, Nicolas Godignon, entament une troisième saison dans le monde professionnel avec de nouvelles ambitions.

"Rien n'est écrit. Quand on regarde le budget, on devrait se situer aux alentours de la 12e place alors que Grenoble a le premier budget, donc ça ne serait pas illogique de se trouver au fond du classement, mais l'équipe aujourd'hui s'est donné les moyens de remporter les trois premières rencontres. Dans ce championnat très resserré, notre place sera celle qu'on saura se créer au fur et à mesure des matchs. On a bien renforcé notre équipe, tout en conservant de la stabilité. On ne se met pas de pression par rapport à ça. Notre objectif n'est pas le classement. Ce qui est important, c'est de rester au contact des meilleurs parce que, dans ce cas, on sera capables d'obtenir un maintien plus rapidement et on continuera d'apprendre au contact des grands clubs."



Un effectif remanié

en constante progression

Le mercato a été agité du côté des Seinomarins, avec plus de la moitié de l'effectif qui a été remplacé : 16 arrivées pour 15 départs et 12 prolongations de contrats.

"On a essayé de renforcer sur les manquements. Je suis arrivé tardivement en juin de l'année passée, donc cette saison a été plutôt consacrée à mettre en place un recrutement en adéquation avec nos besoins et pour le jeu qu'on souhaitait faire. On a pu cibler des profils assez rapidement grâce à notre classement à mi-saison l'an dernier (8e). On a mis en place un plan de succession au club qui n'existait pas par le passé, ce qui nous a permis de faire une vraie photographie de notre effectif jeune et plus de temps pour aller les voir évoluer. On est satisfaits de notre effectif. On souhaiterait continuer de bâtir en améliorant chaque saison pour que le club de Rouen s'installe durablement en Pro D2 et dans les dix meilleures places."

Lors de la prochaine journée, les Normands recevront Agen, au stade Robert Diochon, vendredi 23 septembre pour le compte de la 5e journée de Pro D2.

"Tous les week-ends, ce sont des gros morceaux, c'est ça qui fait le charme de la Pro D2. C'est l'excitation de jouer une nouvelle équipe. Une équipe qui s'est bien renforcée, elle a un début de saison mitigé, ils ont aussi des problématiques à régler, mais nous, on veut continuer à avancer quel que soit l'adversaire. Ce n'est pas toujours le meilleur qui l'emporte, des fois cela se joue aussi à la réussite."