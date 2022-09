Saint-Lô. Crise énergétique : la ville éteint l'éclairage public

Pour la transition écologique, face à la pénurie et pour préserver les finances publiques, la ville de Saint-Lô va éteindre l'éclairage public à partir du vendredi 23 septembre. Tous les quartiers résidentiels seront ainsi plongés dans le noir à partir de 23 heures et jusqu'à 6 heures du matin. L'éclairage sera maintenu dans le centre-ville et sur les axes principaux. Mais, là où l'éclairage sera maintenu, les intensités lumineuses seront diminuées sur les candélabres équipés de leds. "C'est une décision en faveur de la biodiversité, une décision économique aussi", affirme Aloïse Germain, cheffe de projet transition écologique à la ville de Saint-Lô.

Aloïse Germain Impossible de lire le son.

"Un investissement de 300 000 € par an est budgété pour transformer l'éclairage public avec, à terme, une réduction de 80 % la consommation électrique", selon Emmanuelle Lejeune, la maire de Saint-Lô.

Emanuelle Lejeune Impossible de lire le son.

Concernant l'insécurité dans les quartiers non éclairés, les retours d'expérience dans d'autres communes qui appliquent déjà ces mesures ne démontrent pas de hausse des incivilités ou de la délinquance.