Près de Rouen. Un accident entre deux voitures fait sept blessés dont un grave

Deux voitures se sont percutées, jeudi 15 septembre vers 18 h 20, sur la D132 à Grand-Couronne. L'accident a fait un blessé grave, six blessés légers et laissé trois indemnes. À l'arrivée des secours, un homme de 36 ans était coincé dans l'un des véhicules. Une fois désincarcéré, il a été évacué médicalisé vers le CHU de Rouen. Parmi les blessés légers se trouvaient un bébé d'un an, trois adolescents de 12 à 16 ans, un homme de 29 ans et une femme de 31 ans. Ils ont été transportés au centre hospitalier d'Elbeuf. Un garçon de 8 ans, une adolescente de 12 ans et une femme de 37 ans se trouvaient également dans les voitures. Ils n'ont pas été blessés. L'intervention aura mobilisé 31 sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR d'Elbeuf.