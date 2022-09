Bricqueville-sur-Mer. Drame sur la route submersible : des aménagements de sécurité réclamés

Leurs enfants réclament des aménagements de sécurité. C'était en soirée, le 20 février 2022. Un couple empruntait en voiture la route submersible dans le havre de la Vanlée à Bricqueville-sur-Mer. L'automobiliste âgé de 74 ans et sa femme de 70 ans avaient été piégés par les flots agités de la marée montante et des vents forts. D'importants moyens de secours avaient alors été engagés. La nuit, les conditions météorologiques et la marée haute avaient rendu difficile la localisation du véhicule, dont les occupants étaient morts.

• Lire aussi. Route submersible. Une voiture emportée par les eaux, deux morts dans la Manche

Le rapport de gendarmerie indique que la responsabilité du conducteur n'est pas engagée, un soulagement pour les deux enfants des victimes, dont Julien Rebordas.

Julien Rebordas Impossible de lire le son.

Aujourd'hui, les deux frères se battent pour une sécurisation de cette route submersible. Une demande a été faite dans ce sens envers le Département, en charge de cette route. Dans un courrier adressé fin août aux deux frères, le Conseil départemental de la Manche indique que la pose d'équipements de sécurité en milieu salin est une difficulté technique notamment.

Julien Rebordas Impossible de lire le son.

• Lire aussi. Manche. Noyade de Bricqueville-sur-Mer : le chef des opérations de secours témoigne

Les enfants des deux victimes rencontreront les représentants du Département le mardi 4 octobre.