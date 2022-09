Monument préféré des Français. 2014 à 2022, l'ascension de la Normandie vers les sommets

Coup de projecteur sur la Normandie, la Gare maritime transatlantique et le sous-marin Le Redoutable ont remporté la saison 2022 de l'émission "Le Monument préféré des Français". En cinq saisons, c'est la première fois que la région Normandie occupe la 1re place du classement, qu'elle a longtemps convoitée et parfois approchée de très près. Voici les rangs occupés, saison après saison, par les sites de la région.



• Saison 2014 : 22 sites étaient en lice. Alors que le Palais Bénédictine en Haute-Normandie occupait l'avant-dernière place, l'Abbaye du Mont-Saint-Michel portait la Basse-Normandie à la 8e place, loin derrière le Monastère royal de Brou, dans la région Rhône-Alpes, qui remportait la saison.

En 2014, l'Abbaye du Mont-Saint-Michel portait la Basse-Normandie à la 8e place.

• Saison 2015 : la Basse-Normandie tutoie les sommets, mais finira 3e, représentée, déjà, par la Gare transatlantique de Cherbourg. L'Abbaye de Jumièges, en Haute-Normandie, occupait la 12e place du classement.

• Lire aussi. La gare maritime de Cherbourg est l'un des 3 monuments préférés des Français

L'Abbaye de Jumièges, en Haute-Normandie, occupait la 12e place du classement en 2015.

• Saison 2020 : ce sera, depuis le début de l'émission, la saison la plus insatisfaisante pour la Normandie. Elle terminera 13e du classement, via le Château du Champ-de-Bataille dans l'Eure, juste devant la Chapelle impériale du Palais Fesch en Corse, 14e et dernier monument du classement.

• Saison 2021 : le château de Falaise aura fait honneur à la région, en se rapprochant, de très près, de la 1re place. Il finit 2e, supplanté par la Place Stanislas dans le Grand-Est.

• Lire aussi. Normandie. Monument préféré des Français : le château de Falaise peut-il gagner ?

• Saison 2022 : C'est la saison du sacre ! La Gare maritime transatlantique de Cherbourg et le sous-marin Le Redoutable sont désignés gagnants de l'émission. Les deux sites tiennent désormais, et jusqu'à la prochaine saison, le titre de monument préféré des Français.

• Lire aussi. Cherbourg-en-Cotentin. Monument préféré des Français : la gare maritime et Le Redoutable l'emportent !