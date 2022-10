Bagnoles-de-l'Orne. Droit dans ses baskets, Kevin Raimond court la Diagonale des fous

Son visage est bien connu à Bagnoles-de-l'Orne, où Kevin Raymond gère le gîte de la Passée. Ce natif de Briouze, qui a pratiqué le basket à Alençon, est aussi connu pour s'occuper de la station de trail de Bagnoles.

Comment tout cela a commencé ?

Je me suis mis à la course à pied quand on a monté cette station de trail de Bagnoles-de-l'Orne. En arrivant ici, ça m'a permis de voyager local, dans la forêt, sur de petits parcours. Puis j'ai découvert d'autres chemins et j'ai eu l'envie de courir plus loin. De plus en plus loin… Un soir, avec ma copine, on s'est dit qu'on allait faire un marathon. On s'est inscrits à celui d'Orléans et un mois et demi après, on a couru les 42 kilomètres ! Mais le retour en voiture a été horrible, le lendemain avec les courbatures, impossible de marcher. Quand j'ai réussi à remarcher, j'ai toujours eu envie d'en faire davantage. J'ai commencé à courir mes premiers trails, Les collines normandes à Condé-sur-Noireau, puis l'épreuve de soixante kilomètres sur le trail d'Ecouves. Deux semaines après, c'était le 90 kilomètres de la Barjo, dans le nord-Cotentin. Après j'ai fait un 100 kilomètres en étapes dans les Pyrénées.

La progression a-t-elle été rapide ?

C'est un peu plus de dix kilomètres d'entraînement chaque jour. Cet été 2022 post-Covid, on a reçu beaucoup de touristes à Bagnoles, je n'ai pas pu trouver tout le temps nécessaire pour m'entraîner. Et comme j'ai couru beaucoup d'épreuves sur de longues distances, il faut aussi prendre du temps pour bien récupérer.

Pourquoi la Diagonale des fous ?

C'est une course qui fait rêver. Mon frère l'a déjà courue et cette année, on va la courir ensemble. Depuis trois mois, j'ai couru cinq ou six fois des distances de plus de 160 kilomètres, y compris en montagne.