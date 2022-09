Entreprise. Le lancement de BFM Normandie en chiffres

• 10

Le lancement des chaînes locales de BFM s'est très largement accéléré ces dernières années. Il a débuté il y a six ans avec BFM Paris. Ont suivi BFM Lyon, Lille et Littoral puis des lancements en série avec BFM Alsace, Gap, Marseille, Toulon et Nice. BFM Normandie est la dixième chaîne régionale de la marque et sera lancée le 28 septembre 2022 à 17 heures, sur l'ancien canal de La chaîne normande.

• 15

C'est le nombre de journalistes qui a été embauché à la rédaction de BFM Normandie. Une partie sera envoyée sur le terrain pour des images qui seront entièrement tournées avec des smartphones. Une vingtaine de personnes en tout constitue l'équipe locale, qui sera assistée par le siège à Paris, notamment dans les fonctions supports.

• 60 000 à 80 000 téléspectateurs

C'est l'audience quotidienne qui est "rapidement" visée par la chaîne, indique Philippe Benayoun, le directeur de BFM Régions, soit 4 à 5 fois plus que l'audience actuelle de La chaîne normande. Sur une période plus longue, la chaîne espère pouvoir toucher un Normand sur trois.

Les objectifs se déclinent également sur les autres supports : 2 à 5 millions de vues par mois sur les vidéos de BFM Normandie sur les réseaux et 1,5 million de pages vues par mois sur le site ou l'application.

• 3

C'est le nombre de rendez-vous d'informations quotidiens proposés par la chaîne, avec Bonjour La Normandie à partir de 6h30, le 12h30/17h pour développer l'information de la mi-journée, puis Bonsoir la Normandie entre 17h et 18h. Des rendez-vous thématiques sont développés chaque jour dans cette dernière tranche avec l'environnement, le monde de l'entreprise, l'emploi, l'agriculture et le monde de la mer ou les idées sorties du week-end. Une émission sport, consacrée largement au foot, sera diffusée le lundi et une émission politique, une fois par mois.

• 1 an

C'est le délai qui est visé après le lancement de la chaîne pour atteindre la rentabilité. Le modèle économique repose sur la vente de publicité auprès d'entreprises et d'institutions locales.