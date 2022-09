Verson. La maison du couple Senghor dévoile ses secrets

Rien n'a vraiment bougé dans la maison. "Elle baigne dans son jus", s'amuse à dire Marie-Hélène Brioul, adjointe au maire et en charge du patrimoine Senghor. La maison de Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal, et de sa femme Colette, est désormais léguée officiellement à la ville de Verson. Pendant les Journées européennes du patrimoine, des visites seront proposées à 234 chanceux qui ont déjà réservé leur créneau.

Une maison pas si connue

"Beaucoup de gens sont intrigués par cette maison, affirme Marie-Hélène Brioul. Certains, qui étaient au collège à-côté, passaient devant tous les jours, et ont maintenant 35 ans !" La considérant d'abord comme une maison de villégiature, celui qui a été le chef d'État du Sénégal de septembre 1960 à décembre 1980 reviendra de plus en plus souvent en Normandie, jusqu'à s'y installer définitivement.

"C'est une belle maison bourgeoise, mais elle n'est pas ostentatoire, elle est finalement assez simple pour un ancien chef d'État", reconnaît l'adjointe au maire. La demeure s'étale tout de même sur 380 m2.

Sans compter la dépendance d'une centaine de mètres carrés, et un jardin d'1,6 hectare. Ce dernier n'est pas connu de tous les habitants, puisqu'il est bien caché par des maisons construites autour. "On aimerait bien pouvoir ouvrir quotidiennement le parc pendant ce mandat", poursuit Marie-Hélène Brioul.

Colette Senghor avait quelques fauteuils pour accueillir ses invités.

Des visites guidées

Le patrimoine de la maison est exceptionnel, et il en reste beaucoup à découvrir. On dénombre environ 25 m3 d'écrits. "Il s'agit d'un gros legs, il y a le patrimoine écrit, mais aussi le patrimoine mixte : tableaux, tapis, mobilier, objets en tout genre…", énumère l'élue. La commune entend collaborer intelligemment avec toutes les entités qui souhaiteront jeter un œil dans ces archives inestimables.

La tenue d'académicien de Léopold Sédar Senghor et son épée.

En attendant de percer tous les secrets de la vie du premier Africain à siéger à l'Académie française, la maison sera donc visitable les samedi 17 et dimanche 18 septembre. Les deux salons, les bureaux des deux époux, la chambre de Léopold et celle de Colette… les pièces les plus décorées et importantes se dévoileront aux visiteurs. À noter également, un couloir qui affiche des portraits de plusieurs monarques et chefs d'État signés ou dédicacés. Nos yeux se posent, entre autres, sur Elizabeth II, John Fitzgerald Kennedy, Charles de Gaulle, l'empereur Hirohito…

En 20 ans, Léopold Sédar Senghor a eu le temps de rencontrer quelques grands monarques. Colette, son épouse, s'entendait très bien avec Elizabeth II et échangeait avec elle quelques courriers.

Quels projets futurs ?

Après les visites du week-end, que va devenir la maison ? De nouvelles excursions pourraient être prévues, mais en tout cas une chose est sûre : "Ce ne sera pas un musée vitrifié", assure Marie-Hélène Brioul, respectant ainsi la demande de Colette Senghor. Les idées sont nombreuses pour l'avenir : une maison d'écrivain, un accueil d'artistes en résidence, des balades contées, des visites connectées, des expositions temporaires, des soirées d'auteurs en petite jauge, des ateliers d'écritures… Les idées fusent dans l'esprit de celle qui est en charge du patrimoine Senghor. Mais elle précise qu'il faudra au moins une dizaine d'années pour que les projets se concrétisent. Une chose est sûre : Verson n'est pas près d'oublier le couple Senghor.