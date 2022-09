Montivilliers. Défi écologique : des familles vont tenter de changer leurs habitudes

La transition écologique est un thème d'actualité. Mais comment changer ses habitudes au quotidien ? À Montivilliers, la ville a décidé de participer au programme "Défi Toit". L'action est mise en œuvre par les conseillers du Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Vallée de l'Orne et du Centre d'action régionale pour le développement à l'éducation relative à l'environnement (CARDERE). La ville de Montivilliers fait partie des cinq territoires tests choisis en Normandie, aux côtés des intercommunalités d'Argentan, de Granville et d'Évreux ainsi que le syndicat mixte d'urbanisme du Bessin.

L'expérimentation va durer six mois. Des foyers volontaires vont tenter de changer leur quotidien avec l'objectif de devenir plus sobre mais sans contraintes. Pour cela, ils seront accompagés, participeront à des ateliers et des échanges entre participants et s'appuieront sur un guide d'éco-quotidien. Pour ne pas s'éparpiller, chaque foyer travaillera sur la thématique du logement et sur un autre au choix, entre les transports, l'alimentation ou la consommation.

Montivilliers recherche un panel représentatif de 25 foyers bénévoles. Il faut des étudiants, de jeunes actifs, des familles, des chômeurs ou encore des retraités. Il est possible de postuler jusqu'au dimanche 13 novembre. Le programme débutera le samedi 3 décembre. Le résultat de cette expérimentation devrait permettre à la ville de proposer des actions concrètes à ses habitants.