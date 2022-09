Football. Le Havre AC lance son appli mobile pour suivre les matchs en direct

Le HAC Football lance son application officielle. Les réseaux sociaux Ciel et Marine ont enregistré, depuis deux saisons, un accroissement important des audiences.

La communauté HAC semble aimer réagir à l'actualité du club.

Désormais la communauté de près de 400 000 personnes cumulées (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Dailymotion et LinkedIn) va pouvoir suivre l'actualité du club via une application mobile. Articles, galeries photos, carrousels vidéos sont accessibles directement depuis les smartphones. Les utilisateurs peuvent aussi avoir accès à l'ensemble des statistiques de tous les matchs et de tous les joueurs du groupe professionnel.

Application "HAC Officiel" - HAC Football

Il est également possible de suivre les matchs via le direct live, les stories et les notifications.

L'application "HAC Officiel" est gratuite et accessible sur les stores Androïd et IOS.