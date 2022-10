Tinchebray. La Tournée des années 80 fait étape au Colys'Haie

C'était il y a déjà quarante ans, époque d'insouciance. Rappelez-vous les années 80, et les nombreux titres phares qui leur sont associés. Avec la Tournée des années 80, c'est un retour vers le passé certes pas si lointain qui vous attend. L'ambiance sera sans doute un brin nostalgique, mais surtout chaude samedi 8 octobre à 20 h 30, pour 2 h 30 de spectacle, à Tinchebray.

Vous retrouverez Lio et son inoubliable Banana split, Sloane qui, avec Peter, interprétait le légendaire Besoin de rien, envie de toi, ou encore le duo Partenaire Particulier et son tube éponyme endiablé, Jean-Pierre Morgand du groupe Les Avions avec le tube dansant Nuit sauvage, ainsi que Christian du groupe Raft avec Y'a qu'à danser, Alain Llorca du groupe Gold et le magistral Plus près des étoiles ou Pédro Castano avec sa Macarena, qui va inévitablement vous faire reprendre la gestuelle que vous n'avez pas oubliée depuis tout ce temps !

Pratique. Tarif à partir de 42,50 €, billetterie sur tous les sites de vente par Internet.