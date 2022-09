Ligue 2. Trois cartons rouges, match interrompu : que s'est-il passé lors du match Metz-Guingamp ?

Situation à peine croyable au stade Saint-Symphorien de Metz. Alors que le club local recevait l'En Avant Guingamp pour la 8e journée de Ligue 2, lundi 12 septembre, le match ne s'est absolument pas déroulé comme prévu. Menés 3-1 après un quart d'heure de jeu, les Guingampais commençaient leur match sous la vague.

C'est à la 58e minute de jeu que les choses ont dérapé. Un spectateur s'est introduit sur la pelouse et s'est rué sur l'arbitre, Pierre Gaillouste, pour le confronter alors qu'il avait adjugé un troisième carton rouge au FC Metz peu avant. Estimant que la sécurité du corps arbitral n'était plus garantie, l'arbitre a purement et simplement arrêté le match.

Le public messin, échaudé par les coups de sifflet, a dû être calmé et la sécurité a été renforcée à la mi-temps, pour encadrer le kop des supporters locaux. Le match a finalement repris, 30 minutes plus tard, et Guingamp (à 11 contre 8) s'est largement imposé, 3 buts à 6. Les deux équipes affronteront le SM Caen en février 2023, dans le cadre du championnat.