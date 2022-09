[Enquête] Caen. Églises : très cher patrimoine

Comme son voisin rouennais, la Ville de Caen se targue d'être "aux cent clochers". En réalité, on est bien loin du compte. Si l'on s'en tient au recensement de la municipalité, 18 églises et chapelles sont classées ou inscrites au titre des monuments historiques. Bien qu'il n'en existe pas cent, la Ville tient à préserver ce patrimoine historique qui n'a pas été démoli par la guerre de 1944. Avant la fin du mois de septembre, des travaux d'urgence vont débuter dans l'église Saint-Etienne de l'Abbaye aux Hommes, derrière l'hôtel de ville. "Il faut s'en occuper de cette vieille dame", sourit Fabrice Fleury, directeur des bâtiments pour la Ville de Caen, plan des travaux à la main. Une douzaine de techniciens assurent le contrôle de l'état sanitaire du patrimoine caennais au quotidien. Pendant l'été, à l'issue d'un diagnostic, il a été repéré un affaissement au niveau de la charpente. "Il y a des pièces de bois usées. Certaines d'entre elles reposent sur les voûtes, mais elles ne sont pas faites pour supporter ce poids, alerte Emmanuelle Dormoy, maire adjointe en charge du patrimoine à la Ville de Caen. C'est dangereux car il y a un risque de chutes de pierres."

Ce bâtiment, joyau gothique de l'art normand, date de 1063. Afin de conserver ce patrimoine, une opération spécifique va avoir lieu pendant cinq mois. Une décision prise par la Ville en étroite collaboration avec l'État, sous l'égide de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). "Dans un premier temps, on ne remplace pas le bois. On le solidifie. On verra plus tard s'il faut aller plus loin et lancer une opération de restauration", détaille Fabrice Fleury.

Ouverte mais limitée au public

C'est la deuxième fois qu'elle subit d'importants travaux. En 2017, la Ville avait déjà investi 150 000 €. La charpente avait été restaurée sur la partie basse de la toiture, au niveau du chevet de l'église. Trois ans plus tard, une enveloppe exceptionnelle de 80 000 € avait été fléchée pour des réparations à la suite de la tempête Ciara. "Les travaux de la charpente vont essentiellement consister à travailler sur le chœur et l'abside et sur le transept nord", ajoute-t-il. Ces deux parties, situées au bout de la partie centrale de l'église, seront fermées au public pendant l'installation du chantier, au mois d'octobre. Des entreprises spécialisées en architecture du patrimoine sont mandatées par la Ville de Caen.

La seconde étape, courant les mois de décembre et janvier, concerne la nef. Pendant ces travaux, la totalité du rez-de-chaussée sera accessible au public. "Les ouvriers peuvent travailler en haut sans danger. Ils sont protégés par les voûtes." Cette partie-là sera à nouveau fermée aux visiteurs lors du démontage de l'échafaudage, au mois de février. "Il faut toujours faire ces travaux dans le respect du patrimoine. Si on ne s'en occupait pas, il finirait par se dégrader", poursuit Fabrice Fleury. Ces travaux n'auront pas d'impact, ni sur les touristes, ni sur les cérémonies religieuses. Il est prévu dans le calendrier que les ouvriers ne travaillent pas lors des messes.