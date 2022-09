Rouen. Rénovation énergétique : comment font les propriétaires ?

Dites adieu aux passoires énergétiques. Depuis le 1er septembre, les propriétaires d'un logement très énergivore, classé F ou G, ne peuvent plus augmenter le loyer de leur bien. La loi Climat et Résilience contraint désormais propriétaires et bailleurs à effectuer des travaux de rénovation énergétique.

Par ailleurs, au 1er janvier 2025, tous les logements classés G ne pourront plus être loués, de même pour les logements classés F à partir du 1er janvier 2028, et pour les logements classés E au 1er janvier 2034. Comment les entreprises et les particuliers rouennais font-ils face ?

Les entreprises spécialisées sont de plus en plus sollicitées

"Les gens ne sont pas encore conscients du problème. Les personnes que l'on a autour de nous sont inquiètes. Par exemple, celles qui ont un certain âge ne feront pas de travaux et se retireront du marché", affirme Jacques Delestre, président de l'UNPI 76 à Rouen, une association de défense des propriétaires. Les entreprises rouennaises spécialisées dans le domaine sont quant à elles de plus en plus sollicitées par les particuliers et les entreprises.

C'est le cas d'Habitat vert, à Rouen. "Ça représente aujourd'hui environ 20 % de notre domaine d'action. En Normandie, on a pas mal de demandes. Ce sont des personnes qui souhaitent éventuellement réaliser des travaux pour des soucis de confort tout d'abord, et pour des soucis d'économie également", relate le directeur de l'établissement Anis Bencheikh.

Pour aider les propriétaires, des aides financières sous conditions ont été mises en place par le gouvernement, comme MaPrimeRénov'.