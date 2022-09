Rouen. Le Rigoletto se dévoile sous toutes ses coutures

Pour inaugurer sa nouvelle saison culturelle, le Théâtre des arts propose de redécouvrir l'œuvre emblématique de Verdi, revisitée par le metteur en scène Richard Brunel.

L'opéra rajeunit chaque année

Avec des ateliers enfants comme le club des sortilèges ou des répétitions générales accessibles gratuitement aux étudiants, depuis quelques années, l'opéra privilégie le jeune public. "Pour ce lyrique d'ouverture, nous avons décidé d'ouvrir la générale aux étudiants : c'est une opération que nous menons deux fois l'an, à la rentrée scolaire puis en janvier", détaille Angelina Prevost, en charge des actions culturelles. Relayé par les associations étudiantes et les nombreux partenaires universitaires, cet événement permet d'attiser la curiosité du jeune public et de faire tomber nombre de préjugés sur l'opéra : "Et c'est toujours un succès", souligne Angelina Prevost, qui voit le public de la maison rajeunir d'année en année. "En fait, toute l'année, nous offrons des tarifs privilégiés aux étudiants grâce à la carte jeune, au pass culture, mais aussi aux places de dernières minutes à 5 €: le budget n'est plus une barrière."

Décodé, déchiffré, dépoussiéré !

L'œuvre de Verdi est facile d'accès : beaucoup d'airs nous sont familiers car ils sont passés à la postérité ! De plus, le metteur en scène a ici pris le parti de transposer l'action dans une compagnie de ballet. La danse est donc omniprésente dans ce spectacle et contribue grandement à rendre cette œuvre attractive. "Les actions culturelles ont aussi pour but de donner des clés pour mieux comprendre l'œuvre", explique Angelina Prevost. Avant chaque représentation, une introduction à l'œuvre animée par le musicologue Alexis Pelletier, accessible aux spectateurs munis de billets, nous renseigne ainsi sur le contexte de création et les choix du metteur en scène. "Puis, l'apéro des critiques après la dernière représentation permet d'échanger des opinions et de nourrir le débat ! C'est d'ailleurs le directeur de l'opéra, Loïc Lachenal lui-même, qui orchestre cette rencontre en proposant d'étudier la revue de presse."

Dans les coulisses du Rigoletto

L'opéra nous introduit dans l'antre de la création lors d'une séance de répétition ouverte au public : bon moyen de comprendre le travail des acteurs de la scène. Lors des Journées du patrimoine, les coulisses s'ouvriront également gratuitement au public. "Nous proposons des visites guidées animées par nos agents en présence des techniciens, ce qui permet d'explorer les décors, de découvrir les dispositifs techniques, les costumes et les loges, et de comprendre tous le processus de création de A à Z." La séance en audiodescription proposée le samedi 24 septembre permet également une visite tactile des décors et des costumes, pour offrir une vision véritablement globale du spectacle !

Pratique: Représentations du 22 septembre au 1er octobre. Théâtre des arts Rouen. 5 à 68€. operaderouen.fr