Football - SM Caen Féminines. Théodore Genoux : "Être dans la continuité en apportant un plus"

Passé par les U19 national de Juvisy, les Girondins de Bordeaux, Albi et Yzeure, Théodore Genoux a connu la D2 et la D1 féminine. Il est l'entraîneur de la section féminine du Stade Malherbe Caen depuis mardi 6 septembre.

Théodore Genoux, quelles sont vos

premières impressions sur le groupe ?

Je retrouve un groupe qui a fait une bonne préparation. Thomas (Pouliquen, ndlr) a très bien fait la transition. C'est une équipe qui a des qualités techniques au-dessus de la R1, proche de la D2. Certaines ont joué plus haut. Il faut continuer ce que l'on fait de bien et progresser sur nos points faibles.

Vous avez une bonne connaissance du football féminin. Qu'allez-vous apporter au SM Caen ?

Je ne suis pas là pour tout révolutionner. Caen est un club avec une histoire. C'est un projet récent mais qui a avancé très vite. Je veux m'inscrire dans une continuité, en apportant un plus avec mon expérience. J'aime la compétition.

Avez-vous une idée du plan de jeu ?

Je veux une équipe agressive, aussi bien défensivement qu'offensivement. Je veux des filles qui courent beaucoup. Il faut être capable d'avoir un jeu varié : avoir la possession, jouer long et savoir marquer en deux ou trois passes. On sait que l'on va être attendus, mais c'est bien, ça met la pression.

Quel est l'objectif de la saison ?

Il faut faire mieux que l'an dernier. L'ambition est de finir premier pour accéder au niveau national, en D3. Ensuite, il faut structurer le club, des jeunes jusqu'aux seniors, pour aspirer à voir plus haut.

Pendant l'intersaison, le groupe n'a pas vu de recrues…

On peut déjà se réjouir de ne pas avoir eu trop de départs. Des joueuses ont été courtisées par d'autres clubs, mais elles sont restées. On essaie de se renforcer sur certains postes pour avoir un effectif plus conséquent.

Hors foot, quelle est votre personnalité ?

Je suis simple, tolérant, humble et curieux. J'ai beaucoup voyagé et on apprend de chaque région et de chaque culture.