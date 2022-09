Caen. Les Journées du patrimoine sous le signe de la durabilité

Réinterroger les pratiques et enseignements tirés des traditions. Tel est l'objectif de cette 39e édition des Journées européennes du patrimoine, lancée sous le thème du patrimoine durable. Chaque année, Caen la Mer travaille sur la préservation de ses biens. Ce week-end marque l'occasion d'aller à leur rencontre grâce à des visites insolites, des ateliers et des animations. Samedi 17 et dimanche 18 septembre, le public découvrira comment les professionnels du patrimoine privilégient la restauration et tiennent compte des réemplois et des matériaux naturels, au plus près des exigences environnementales.

La Reconstruction : un enjeu majeur

Dans le cadre de ces journées, la Mission de valorisation du patrimoine de la Ville de Caen, mise en place depuis l'automne dernier au sein du Musée de Normandie, propose des animations autour de la Reconstruction. L'église Saint-Jean, symbole des destructions de la ville mais aussi de sa renaissance, ouvre ses portes pendant deux jours, de 10 à 18 heures. À ce même endroit, la Ville propose un parcours découverte de 3 km du quartier de la Reconstruction ainsi qu'une balade urbaine autour de la Reconstruction.

Des "visites surprises !"

Comme chaque année, depuis 2018, avec les "visites surprises !", les curieux ne savent pas ce qu'ils vont découvrir. Bonne ou mauvaise surprise, chacun prend le risque. En 2020, les visiteurs ont découvert l'hôtel de Blangy, rescapé des bombardements de 1944. Cette année, les visites, qui durent 45 minutes, commencent dès jeudi 15 septembre.

Au cœur de l'Abbaye aux Hommes

Outre la visite classique de l'Abbaye aux Hommes, la Ville mise aussi sur les détails. Avec les petits secrets de l'abbaye, dimanche 18 septembre dès 10 h 30, le public pourra découvrir les détails et anecdotes avec une visite guidée et ludique. Dans le cloître de l'abbaye, le public aura l'occasion de s'essayer aux jeux de plateaux médiévaux. Cette animation est proposée par l'association Aisling 1198. Côté nouveauté, une visite libre de l'espace d'interprétation de la salle des Gardes est possible. Une exposition permanente y est réalisée depuis 2022, en lien avec la Mission de valorisation du patrimoine de la Ville de Caen.

Et côté nature ?

Le Musée d'initiation à la nature, situé dans l'enceinte de l'hôtel de ville, ouvre ses portes pour une visite libre de son lieu afin de découvrir de la faune et de la flore de la région. Tout le week-end, chacun pourra participer à l'atelier Imaginons le musée de la nature de demain. De quoi mieux comprendre les enjeux climatiques actuels.

Pratique. Balade urbaine autour de la Reconstruction : mdn-reservation@caen.fr. "Visites surprises !" : réservation obligatoire : dc.patrimoine@caen.fr. Au cœur de l'Abbaye aux Hommes : 02 31 30 42 81. Musée d'initiation à la nature : 02 31 30 43 27.